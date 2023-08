Karl Laupheimer singt seit 60 Jahren aktiv im Chor

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesang– und Musikvereins Concordia Äpfingen wurde das Ehrenmitglied Karl Laupheimer durch den Ehrenvizepräsidenten Erwin Gering vom Oberschwäbischen Chorverband für 60 Jahre aktiven Gesang geehrt. Herr Laupheimer begleitete während dieser Zeit mehrere Ämter, so war er Fähnrich, Getränkewart und Kassenprüfer und kümmert sich bis heute als Hausmeister mit großer Sorgfalt um das Probelokal, den Bahnhof in Äpfingen.

Als neue Schriftführerin wurde Sarah Lämmle in das Amt gewählt. Zudem wurden die bisherigen Ausschussmitglieder Tanja Federle, Bennet Lämmle, Isolde Lasser sowie Hans Wiesenmayer wiedergewählt. Für das ausgeschiedene Ausschussmitglied Irmgard Blasizzo wurde Helga Hecht neu gewählt. Nach dem Bericht der Kassiererin Daniela Hemel wurde der Kassenbericht als richtig und vollständig bestätigt. Die Mitgliederversammlung konnte die Vorstandschaft somit erfolgreich entlasten. Vorstandsmitglied Beatrix Hagel betonte in ihrem Bericht, dass der Chor den Fokus auf die Gemeinschaft und den Zusammenhalt lege und dies den Spaß am Singen sowie an den Proben ausmache. Vorstandsmitglied Karin Stark freute sich besonders, dass drei junge Trommler ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben und dass die Spielleute die regelmäßigen Treffen und die gemeinsamen Auftritte genießen.

Concordia–Chorleiterin Eva–Maria Wittmann lobte für einen hervorragenden Probenbesuch Gerlinde Härle und Fanny Müller, welche bei sämtlichen Proben anwesend waren. Maria Manz, Maria Rehm, Werner Hepp, Karl Laupheimer, Max Reuter und Gerhard Scheib waren bis auf ein einziges Mal bei allen Chorproben anwesend.

Tambourmajor Tobias Bär blickte mit Freude auf die vielen schönen Auftritte des Spielmannszug zurück und wies explizit nochmals auf die gelungene Herbstserenade sowie auf das Adventskonzert hin. Ebenfalls konnte die Chorleiterin Claudia Litzbarski des Chors „Choragiert“ berichten, dass mit viel Spaß und Freude an den Proben teilgenommen wird, was sich positiv auf den Probenbesuch auswirkt.