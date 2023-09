Einschulung in Mochenwangen

Am Donnerstag, 14. September, war es endlich wieder soweit: Der erste Schultag für 40 Erstklässlerinnen und Erstklässler, so viele wie nie in Mochenwangen. Dieser besondere Tag begann um 8.30 Uhr in der katholischen Kirche mit einem ökumenischen Einschulungsgottesdienst mit Pfarrerin Bredau.

Schulleiterin Schaufler begrüßte alle zur Feier in der Turnhalle. Die jetzt Großen boten ihren Gästen tolle Musik und Theater. Nach dem Fototermin unter den Linden im Schulhof ging es mit dem Klassenlehrer, Herr Buttgereit, und der Klassenlehrerin, Frau Sies, zum ersten Mal in die Klassenzimmer.

Eltern, Omas und Opas wurden in der Zwischenzeit mit Getränken und Brezeln versorgt. Gegen 11 Uhr endete der aufregende erste Schultag.