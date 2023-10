Die Hirschen-Kreuzes Restaurierung ist abgeschlossen

Mit den letzten Pinselstrichen beendet Maximilian Schlecht die Restaurierung des „Hirschen-Kreuzes“ auf dem Scheckenbühl. Abschließend hatte Bürgermeister Simon Axt die Teilnehmer des Projektes zu einem Handwerkervesper in die Kultkneipe „Stehle-Stüble“ eingeladen. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft Durchhausen zusammen mit der Gemeinde bereits das „Rosales-Kreuz“ aus dem Jahr 1890 im Ortszentrum erfolgreich renoviert hatten.

Auch der Vorsitzende des Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft Durchhausen, Siegfried Lutz, freute sich darüber, dass es den Gartenfreunden wieder gelungen ist, ein weiteres Kleindenkmal auf der Durchhausener Markung für die Nachwelt zu erhalten. Zunächst hatten Dieter Grimm und Gerorg Walter dem in Schieflage geratenen Kreuz ein neues Fundament gegossen. Hedwig Walter entrostete Kreuz und Sockel und fugte die gusseisernen Platten neu aus. Claudia Ziegler und Maximilian Schlecht waren die Kunstmaler für Korpus, Madonna und Engelsköpfe, sowie die Inschriften. So erstrahlt das alte Wegkreuz (1812 bis 1872) in neuem Glanz mit dem frommen Spruch „Durch deinen Schmerz-durch deinen Tod-hilf Jesus uns aus aller Noth“.

Für ein weiteres Wegkreuz an der Kreuzung „Stiergasse-Sportplatzweg“ steht noch eine Renovierung an. Das sogenannte „Bernndes-Kreuz“ aus dem Jahren 1945/46 hat eine bewegte Geschichte aus der unmittelbaren Nachkriegszeit im Dorf.