Die SGM FV Altshausen/Ebenweiler bleibt auch im vierten Spiel der Saison sieglos. Gegen den Titelkandidaten SG Öpfingen unterlag die Mannschaft von Safet Hyseni am Sonntag in Ebenweiler mit 0:2 (0:1). Dabei wurde deutlich, woran es in und um Altshausen derzeit hapert: an der Effizienz. Dabei spielte sich die Mannschaft nicht einmal viele Chancen heraus — im Gegensatz zur vergangenen Woche in Rottenacker, als sie reihenweise gute Möglichkeiten vergeben hatte.

Siegle setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch

„Das ist ein gebrauchter Tag“, wandte sich Safet Hyseni mit Grausen ab. Auch in der Erkenntnis, dass seine Mannschaft heute wohl noch stundenlang hätte weiter spielen können, ohne das Tor von SGÖ-Schlussmann Hein ernsthaft in Gefahr zu bringen. Das heißt: Im ersten Abschnitt hatte die Mannschaft zwei, drei Möglichkeiten, doch fehlt es den Schwarz–Gelben vor allem am Vollstrecker, an einem echten Mittelstürmer, einer vom Schlage eines Peter Schlegel, der vor etwas mehr als eineinhalb Jahrzehnten, zu Landesligazeiten und Bezirksligaspitzenzeiten die gegnerischen Abwehrreihen unter Vollbeschäftigung stellte.

So aber rannte der Gastgeber nach zwölf Minuten einem Rückstand hinterher, nachdem Marcel Siegler sich über die rechte Seite durchgesetzt hatte.

Fritzen rettet die SGM mehrfach

Er ließ nacheinander Felix Mattmann und Niklas Schnell stehen und schob unter Fritzen hindurch ein (12.). Nur eine Minute später hatte Martin Funk die Chance zum 1:1, doch Torwart Hein parierte den Schuss über die Latte (13.). Danach hielt Hein noch zweimal gegen Bachmann. Die dickste Chance hatte der Altshausener nach rund 35 Minuten, als er den Torhüter schon überlupft hatte, der Ball aber auf die Latte klatschte. Auf der Gegenseite musste Fritzen einige Male beherzt zugreifen, gegen Siegler, Mall, gegen Braig und Herde.

In Halbzeit zwei durften die Gäste Richtung Clubhaus spielen, die Partie verflachte, Altshausen/Ebenweiler spielte zwar gefällig, kombinierte, aber es war das, was man unter brotloser Kunst versteht. Stattdessen nutzte Herde einen Abwehrfehler im Eins–gegen–eins, um Hyseni den Nachmittag endgültig zu vermiesen (67.).

Safet Hyseni ist niedergeschlagen

„Öpfingen ist eine clevere Mannschaft, wir geben die Tore viel zu billig her, verlieren zweimal eine Eins–gegen–eins–Situation. Für uns war das heute ernüchternd. So kannst du gegen eine Spitzenmannschaft nicht bestehen“, sagte Safet Hyseni nach der Partie.

Sein Gegenüber Andreas Maier war voll des Lobes für seine Mannschaft. „Wir wussten, dass Altshausen/Ebenweiler defensiv sehr gut steht. Es war das erwartet schwere Spiel. Aber ich denke, wir haben sehr gut aufgebaut, haben den Schwung aus dem Sieg gegen den FCK mitgenommen. Zu Beginn der Saison haben wir die Basics Laufbereitschaft, Zweikampf ein wenig vermissen lassen. Mit der neuen Rolle als Titelkandidat, auch in der Presse, mussten wir erst mal zurecht kommen.“

SGM Altshausen/Ebenweiler - SG Öpfingen 0:2 (0:1). - SGM: Fritzen - Kiem, L. Scharfenberg (83. F. Scharfenberg), N. Schnell - M. Raisle, Mattmann (76. R. Schweizer), Igel (73. Roth), Pfeiffer (79. Gebhart), N. Koß - Funk, Bachmann (59. Feist). - SGÖ: Hein - Nothacker (67. Stoß), Lehner, Häberle, Armbruster - Schüle (66. Engelhardt), Keimer, Mall, Siegler - Herde (78. Braun), Braig (85. Kiralj). - Tore: 0:1 Marcel Siegler (12.), 0:2 Jonas Herde (67.). - Z.: 300.