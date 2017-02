Lindau 03.02.2017 Asylbewerber kassieren doppelt ab

Bei der Kontrolle zweier Fernbusse in Lindau haben Lindauer Schleierfahnder drei Asylbewerber aufgegriffen, denen die Polizei Sozialleistungsbetrug zur Last legt: Alle drei hatten in Deutschland und Italien Asyl beantragt.