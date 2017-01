Ravensburg/Brochenzell 26.01.2017 Haft für Brochenzeller Messerstecher

Der 22-Jährige aus dem Bodenseekreis, der am 6. Januar 2016 einen Mann in Brochenzell mit einem Messer in den Rücken gestochen hatte, muss für neun Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.