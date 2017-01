Mittelbiberach 29.01.2017 Auf dem Herd vergessenes Essen setzt Küche in Brand

In Mittelbiberach hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, rückten kurz nach Mitternacht die Feuerwehren aus Mittelbiberach, Reute und Biberach sowie ein Rettungswagen und Notarzt dorthin aus.